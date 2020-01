Gemeenten en politie vragen dat steenweg waar Familie-actrice Silvia Claes zwaargewond geraakte veiliger wordt Trajectcontroles, doseerlichten en snelheidsbeperking voor fietsers behoren tot mogelijkheden Robby Dierickx

15u23 3 Steenokkerzeel De gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout, politiezone KASTZE en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan de komende maanden bekijken hoe de Haachtsesteenweg veiliger gemaakt kan worden. Het onderzoek komt er na de reeks van (zware) ongevallen op de drukke steenweg. Onder meer actrice Silvia Claes geraakte er zwaargewond. De gemeenten denken aan trajectcontroles en doseerlichten.

Het schepencollege van Kampenhout organiseert op donderdag 30 januari een participatieavond over de verkeersveiligheid op en rond de Haachtsesteenweg. Of beter over de onveiligheid. De afgelopen maanden kende de drukke steenweg immers een toename van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel. Via de participatieavond wil het gemeentebestuur samen met de inwoners tot oplossingen komen om de verkeersveiligheid op en rond de steenweg te verbeteren, zowel op korte als op lange termijn.

Silvia Claes

Kampenhout vindt in buurgemeente Steenokkerzeel een bondgenoot, want ook daar dringt men er bij wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op aan om de steenweg veiliger te maken. Op het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Tervuursesteenweg geraakte gewezen Familie-actrice Silvia Claes in november nog zwaargewond bij een verkeersongeval.

Meeste ongevallen

“Dat was slechts één van de vele ongevallen op de steenweg”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Daarom willen we samen met Kampenhout, de lokale politie en Wegen en Verkeer oplossingen zoeken voor de strook tussen de fly-over in Melsbroek en Kampenhout-Sas.” Volgens Filip Van Steenbergen, korpschef van politiezone KASTZE, is de Haachtsesteenweg veruit de weg met de meeste ongevallen in de zone. “Zowat de helft van de ongevallen op ons grondgebied gebeurt op de drukke steenweg”, klinkt het.

Fietsers die met een speed pedelec rijden, halen vaak snelheden van meer dan dan dertig kilometer per uur en remmen niet altijd af aan de kruispunten, waardoor het aantal ongevallen stijgt. Door wegmarkeringen op de fietspaden aan te brengen, willen we fietsers duidelijk maken dat er maximaal dertig kilometer per uur gereden mag worden Korpschef Filip Van Steenbergen

De eerste gesprekken met AWV vonden ondertussen al plaats en volgens burgemeester Ryon werden verschillende voorstellen gedaan. “Volgens ons zou trajectcontrole een oplossing kunnen bieden voor het probleem. Daarnaast hebben we ook doseerlichten gevraagd. Dat zijn verkeerslichten die in de zijstraten geplaatst zullen worden. Overdag staan ze op knipperlicht, maar tijdens de spitsuren treden ze echt in werking. Hiermee willen we voorkomen dat automobilisten die uit de zijstraten komen de Haachtsesteenweg zomaar kunnen oprijden. Voorts is een betere verlichting van de kruispunten noodzakelijk.”

Speed pedelec

Het meest opvallende voorstel komt echter van de politie. Daar vraagt men wegmarkeringen op het fietspad om fietsers aan te manen maximaal dertig kilometer per uur te rijden. “We merken namelijk dat steeds meer mensen met de fiets naar het werk gaan - wat goed is -, maar veel van de fietsers rijden met een speed pedelec”, zegt de korpschef. “Die rijden vaak sneller dan dertig kilometer per uur en remmen niet altijd af aan de kruispunten, waardoor het aantal ongevallen met fietsers stijgt. Door wegmarkeringen op de fietspaden aan te brengen, willen we fietsers duidelijk maken dat er maximaal dertig kilometer per uur gereden mag worden. AWV overweegt om in te gaan op ons voorstel.”

In Steenokkerzeel komt er voorlopig geen participatieavond zoals in Kampenhout. “Maar als schepencollege zullen we die gespreksavond in onze buurgemeente wel bijwonen”, aldus nog Ryon. “We kampen immers met dezelfde problemen. Ondertussen wachten we op voorstellen van Wegen en Verkeer.” Bij AWV is niemand bereikbaar voor commentaar over de zaak.

De gemeente Kampenhout vraagt haar inwoners om in de aanloop naar de participatieavond vragen door te sturen via de gemeentelijke website (www.kampenhout.be/participatieavond-n21). De avond gaat alleen over de Haachtsesteenweg en niet over andere (drukke) wegen in de gemeente.