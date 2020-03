Gemeente zoekt vrijwilligers en krijgt hulp via digitaal platform van inwoner Robby Dierickx

18 maart 2020

15u32 3 Steenokkerzeel Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft – dankzij de hulp van een van haar inwoners – een digitaal platform opgericht waarop iedereen zich als vrijwilliger kan opgeven. Zodra er beroep op vrijwilligers gedaan moet worden, zal de gemeente de inwoners contacteren. Daarnaast werd ook een Facebookpagina opgericht waarop inwoners hulp kunnen vragen of hun diensten kunnen aanbieden.

Het digitaal platform waarop Steenokkerzeelnaren zich kandidaat kunnen stellen voor vrijwilligerswerk tijdens deze coronacrisis kwam tot stand dankzij het bedrijf Eventication, een digitaal platform dat onder meer festivals helpt in hun zoektocht naar vrijwilligers en crew.

“Via ons platform kan iedereen zich kandidaat stellen om een handje te helpen op festivals”, zegt Nick Verheyden uit Perk. Hij richtte Eventication samen met Frank Hogendijk uit Leuven, Sam Van Damme uit Boortmeerbeek en Tim Van Damme uit Kampenhout op. “Onder meer Paradise City, Maanrock en Couleur Café werken met ons samen. Gezien de gezondheidscrisis waarmee ons land te kampen krijgt, hebben we beslist om ons platform nu tijdelijk gratis aan te bieden aan steden en gemeenten.”

Medisch centrum

Inmiddels ging de gemeente Steenokkerzeel in op dat aanbod. “Inwoners die zich als vrijwilliger willen opgeven, kunnen zich via het digitaal platform registreren”, legt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) uit. “Zodra wij iemand nodig hebben, kunnen we een beroep doen op deze vrijwilligers. Zo kan het dat we hen, als ze een medische achtergrond hebben, inschakelen in het medisch centrum in CC Bolwerk in Vilvoorde, maar evengoed om met de vuilniskar te rijden indien afvalintercommunale Interza met een tekort aan personeel kampt.”

Daarnaast richtte de gemeente ook een Facebookpagina op waarop inwoners die hulp nodig hebben en zij die hulp aanbieden elkaar kunnen vinden.