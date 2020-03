Gemeente start ‘babbellijn’ om eenzaamheid in coronatijden aan te pakken Robby Dierickx

24 maart 2020

10u34 0 Steenokkerzeel Door de strenge maatregelen als gevolg van het coronavirus is nagenoeg al het sociaal contact weggevallen, waardoor heel wat mensen zich eenzaam voelen. Om de eenzaamheid wat tegen te gaan, start de gemeente Steenokkerzeel met een babbellijn.

“De Sociale Dienst hoopt hiermee senioren of eenzame mensen een leuk gesprekje te kunnen bezorgen”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). De dienst is elke dag tussen 9 en 16 uur telefonisch bereikbaar op het nummer 02/758.01.70 of via babbellijncorona@steenokkerzeel.be. Inwoners die bellen of mailen, moeten hun telefoonnummer doorgeven, waarop de Sociale Dienst de betrokkenen zal terugbellen zodra iemand beschikbaar is. Op die manier hebben de inwoners zelf geen extra telefoonkosten.

De gemeente benadrukt dat de Sociale Dienst geen corona-infolijn is. Voor vragen over het coronavirus kan iedereen terecht op het gratis nummer 0800 14 689.

