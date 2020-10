Gemeente schenkt alle scholen CO2-meter om verluchting in klassen op peil te houden Robby Dierickx

02 oktober 2020

Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft aan alle scholen op haar grondgebied een CO2-meter geschonken. Bedoeling is dat het CO2-gehalte in alle klassen regelmatig gecontroleerd wordt om na te gaan of er wel voldoende verlucht wordt.

Moet een ruimte verlucht worden of niet? Met een CO2-meter wordt die vraag beantwoord, want zo’n meettoestel geeft aan wanneer de lucht ongezond is. De CO2-meter is uitgerust met lichtsignalen en een geluidsignaal. Bij een te hoog CO2-gehalte wordt dan ook letterlijk alarm geslagen. In dat geval is het belangrijk dat de ruimte verlucht wordt om te vermijden dat mensen last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen.

Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft alle scholen inmiddels een CO2-meter overhandigd. Daarmee kunnen de scholen de kwaliteit van de lucht in de verschillende klaslokalen nagaan. Indien nodig, moet er vervolgens extra verlucht worden.