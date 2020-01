Gemeente krijgt kunstwerk van Jo Deblieck en geeft het plek in nieuwe kunsthoek in gemeentehuis Robby Dierickx

16 januari 2020

18u11 0 Steenokkerzeel De 77-jarige kunstenaar Jo Deblieck uit Melsbroek heeft donderdag een kunstwerk geschonken aan het schepencollege. Hij deed dat als bedanking voor de organisatie van zijn overzichtstentoonstelling in het najaar in gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel.

Eind september en begin oktober vond de tentoonstelling ‘jO in beeld’ plaats. Tijdens die expo bracht de Melsbroekse kunstenaar Jo Deblieck hulde aan zijn vrouw, die twee jaar geleden overleed. Om het schepencollege te bedanken voor de organisatie van die overzichtstentoonstelling in De Camme deed hij de gemeente donderdag een kunstwerk cadeau. Er werd meteen een geschikte plaats voor gevonden, want sinds de recente verbouwingswerken beschikt het gemeentehuis over een heuse kunsthoek.

Lokale kunst

Die hoek is ingevuld met werken van lokale kunstenaars die allemaal in De Camme tentoongesteld hebben. “Vermits er veel inwoners langs komen op het gemeentehuis, is dit de ideale locatie om lokale kunst te tonen en te promoten”, zegt cultuurschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Waar vroeger de verschillende schilderijen en beeldjes verspreid stonden over de hele inkomhal, wordt alles nu mooi en overzichtelijk gepresenteerd op één locatie, rechts van de ingang.”