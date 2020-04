Gemeente koopt 500 liter handgel voor MS Center en woonzorgcentrum Floordam Robby Dierickx

01 april 2020

10u10 0 Steenokkerzeel Het MS Center en woonzorgcentrum Floordam, beide in Melsbroek gelegen, hebben woensdag een grote lading handgel van het schepencollege van Steenokkerzeel gekregen. De gemeente kocht de handgel bij de firma Konings NV, waarvan CEO Joris Brams in Steenokkerzeel woont.

Vorige week kwam Konings NV uit Zonhoven, een firma die onder meer sappen, ciders, bieren en wijnen produceert, nog in het nieuws omdat CEO Joris Brams vreesde dat zijn bedrijf een boete van 2 miljoen euro zou krijgen wanneer hij zijn handgel zou verdelen. De reden? Konings NV heeft in normale omstandigheden geen vergunning om ethylalcohol te denatureren. Daardoor bleven 100.000 flessen van 70 centiliter in het depot staan. Maar uiteindelijk bleek dat de FOD Financiën dergelijke bedrijven uitzonderlijk – gezien de coronacrisis – wel de toestemming geeft om de alcohol te denatureren op voorwaarde dat die gebruikt wordt voor de vervaardiging van ontsmettingsmiddelen. Sinds afgelopen weekend mag de handgel dus verkocht worden.

De gemeente Steenokkerzeel sprong meteen op de kar en bestelde 500 liter. “Vanuit woonzorgcentrum Floordam en het MS Center kreeg ik te horen dat er een nijpend tekort aan handgel is”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Daarom hebben we beslist om een voorraad aan te kopen en te schenken aan beide instellingen. Op die manier hopen we de veiligheid van de zorgverleners te garanderen.”

Vorige week nog kregen Floordam, waar drie bewoners en twee personeelsleden met COVID-19 besmet zijn, en het MS Center al beschermingspakken van Sunweb cadeau.