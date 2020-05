Gemeente geeft geen mondmaskers weg, maar verkoopt ze om handelaars en verenigingen te steunen Robby Dierickx

06 mei 2020

18u11 0 Steenokkerzeel Terwijl heel wat gemeenten starten met het uitdelen van gratis mondmaskers, moeten Steenokkerzeelnaren ze vanaf maandag zelf kopen. Daarmee wil de gemeente de lokale handelaars en de noodlijdende verenigingen steunen tijdens de coronacrisis. Voor alle duidelijkheid: de gemeente houdt er zelf niets aan over.

Concreet zullen inwoners vanaf maandag bij verschillende handelaars terecht kunnen voor een stoffen mondmasker. Die worden aan 1,5 euro per stuk verkocht. De uitbater van de winkel mag 0,5 euro houden, terwijl 1 euro terugvloeit naar de gemeente. Die zal dat bedrag op haar beurt verdelen onder de lokale verenigingen.

“We kiezen voor die manier van verdeling omdat heel wat mensen zelf al een mondmasker gemaakt hebben, waardoor onze exemplaren mogelijk ergens in een schuif belanden wanneer we ze in de brievenbussen zouden steken”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Nu kan je een mondmasker kopen van zodra het nodig is en blijft het niet beperkt tot dat ene masker in de brievenbus. En we steunen hiermee ook de lokale economie én de verenigingen, een win-winsituatie dus.”

20.000 maskers

De gemeente bestelde 20.000 stoffen maskers bij een textielproducent en wacht ook nog op 14.000 mondmaskers die bij Think Pink aangekocht werden. Die zullen op dezelfde manier verdeeld worden. “Want op de federale mondmaskers zal het spijtig genoeg nog even wachten zijn”, zegt schepen Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Het lijkt ons dan ook beter dat de federale overheid tussenkomt in de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de aankoop van de maskers.”

Het maximum aantal maskers dat een klant mag kopen, is gelijk aan het aantal gezinsleden, al kan er een uitzondering gemaakt worden voor senioren waar de klant een (familiale) band mee heeft. De deelnemende winkels zullen inwoners kunnen herkennen aan de affiche aan de ingang, waarop vermeld staat dat zij een officieel verkooppunt zijn. Daarnaast voorziet de gemeente ook in een flyer met daarop de nodige uitleg over het gebruik van de mondmaskers. De lijst van handelaars die mondmaskers te koop zullen aanbieden, kan je vanaf vrijdag hier terugvinden.