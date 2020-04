Gemeente en Kiwanis schenken 15 aangekochte laptops aan scholen Robby Dierickx

30 april 2020

14u36 0 Steenokkerzeel De gemeente Steenokkerzeel en serviceclub Kiwanis Zaventem hebben samen vijftien laptops overhandigd aan de directies van de Steenokkerzeelse scholen. De toestellen worden op hun beurt door de scholen verdeeld onder de gezinnen die het nodig hebben.

Nu alle leerlingen nog een tijdje op afstandsonderwijs aangewezen zijn, hebben de gemeente Steenokkerzeel en Kiwanis Zaventem vijftien exemplaren aangekocht. Voor het afstandsonderwijs is een laptop immers een noodzakelijk instrument, maar sommige kwetsbare gezinnen beschikken er niet over. “We zijn dan ook tevreden dat we samen met Kiwanis aan een structurele oplossing konden werken voor de kansarme kinderen over de verschillende scholen in de deelgemeenten”, zeggen burgemeester Kurt Ryon en de bevoegde schepenen Liesbeth Degrève en Jelle Mombaerts (alle drie Klaver/N-VA). “Het is goed dat we dankzij afstandsonderwijs de kinderen toch van de nodige leerstof kunnen voorzien. Het zou dan ook zonde zijn als sommige leerlingen de lessen niet konden volgen omdat ze zonder laptop zitten.”

“Als club vinden wij het belangrijk dat wij in deze tijden ook initiatieven steunen om alle kinderen de nodige kansen te garanderen in onze maatschappij”, zegt Stijn Paneels, voorzitter van Kiwanis Zaventem. “Zowel in Steenokkerzeel als in Zaventem steunen wij vandaag initiatieven die laptops voorzien voor kinderen om les op afstand te kunnen volgen.”