Gemeente deelt Control Cruiser-borden uit Robby Dierickx

01 oktober 2019

10u57 0

Inwoners van Steenokkerzeel kunnen vanaf nu een gratis Control Cruiser-bord afhalen op het gemeentehuis. Die borden, die aan ramen van woningen bevestigd kunnen worden, moeten weggebruikers eraan herinneren dat ze zich aan de toegestane snelheid moeten houden. De campagne is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Tijdens een bevraging bleek dat de grote meerderheid van bestuurders bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een kleine herinnering nodig hebben.

“Dit bord dient daarom als geheugensteuntje om iedereen er attent op te maken dat rijden volgens het boekje geapprecieerd wordt door de omwonenden”, zegt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “De campagne loopt tijdens de maand oktober, maar ook nadien mogen de inwoners de ‘Control Cruiser’-borden zeker nog laten hangen. Op die manier blijven ze automobilisten die de snelheidslimiet naleven een duwtje in de rug geven.”

De borden zijn gratis af te halen in het gemeentehuis of kunnen besteld worden via www.beloofd.be.