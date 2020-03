Gele kleur in Vogelzangvijver veroorzaakt door “spijtig voorval”, maar verdwijnt stilaan Robby Dierickx

04 maart 2020

16u16 1 Steenokkerzeel Dat het water in het wachtbekken van de Vogelzangvijver in Melsbroek de voorbije dagen een geel kleurtje kreeg, is het gevolg van een “spijtig voorval”. Dat laat de gemeente weten. Bij de werken voor de bouw van de vliegtuighangar van Defensie is een zanderige massa per ongeluk in de riolering terecht gekomen. Op korte termijn zou het water opnieuw haar normale kleur moeten aannemen.

De gemeente kreeg een tiental dagen geleden de melding over een gele kleur van het water in de Vogelzangvijver. Na een staalname bleek dat het om vervuiling met zand ging. De oorzaak lag bij de werken op het militair domein in Melsbroek, waar Defensie de grootste vliegtuighangar ooit bouwt voor de komst van acht A400M-toestellen. Om de grondwerken voor de funderingen van de nieuwe onderhoudsloods te kunnen aanvatten, moest het opgepompte water afgevoerd worden. Daarom werd de bestaande riolering open gemaakt om een nieuwe aftakking te realiseren. Daarbij is echter een zanderige massa onbedoeld in de riolering terecht gekomen. “Het is een spijtig voorval, zonder zware impact voor het vijverleven”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Het gaat in geen geval om giftige bestanddelen.”

Negatief advies

Inmiddels werd de aansluitingsput geplaatst, waardoor het water op korte termijn haar normale kleur zal aannemen. “Als gemeente hadden we op voorhand negatief advies gegeven om de afwatering via de Vogelzangvijver te laten verlopen, maar het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid legde het advies naast zich neer en besliste er anders over”, zegt burgemeester Ryon nog. “Daardoor wordt het water dus wel nog steeds afgevoerd naar de Vogelzangvijver, al gaat het nu wel om proper water. Bij de werken voor de aftakking liep het gewoon even mis. We houden nu verder contact met de bevoegde instanties en de werfleiders.”