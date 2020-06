Geen zin om naar de fitness te gaan? Dan kan je aan de nieuwe beweegbanken aan je conditie werken Robby Dierickx

26 juni 2020

12u32 0 Steenokkerzeel Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft drie beweegbanken aangekocht. Het eerste exemplaar werd ondertussen al op het Hinckaertplein geplaatst, de komende dagen zijn ook Perk en Melsbroek aan de beurt. “Omdat de drempel om naar de fitness te gaan soms wat hoog is, willen we onze inwoners dicht bij huis laten sporten”, zegt sportschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA).

In plaats van de traditionele zitbanken heeft het gemeentebestuur van Steenokkerzeel voor beweegbanken gekozen. Die bieden uiteraard ook zitplaatsen aan, maar er kunnen ook verschillende sportoefeningen aan gedaan worden. De oefeningen kunnen ingedeeld worden in vijf groepen: duwen, trekken, rompstabiliteit, eenbenige en tweebenige oefeningen. In Steenokkerzeel werd het eerste exemplaar vrijdag ingehuldigd op het Hinckaertplein. De komende dagen worden ook beweegbanken aan de Kerkdreef in Perk en in Melsbroek op de hoek van de Pensionaatlaan met de Vereeckenstraat geplaatst.

Fitness te duur?

“De banken zijn een eenvoudige manier om dicht bij huis én in openlucht te bewegen”, zegt schepen Geert Laureys. “Genoeg lichaamsbeweging vermindert bovendien het risico op heel wat aandoeningen. Een mooi doel waar we als gemeentebestuur graag willen op inzetten. Voor mensen die de drempel naar de fitness te hoog of een abonnement te duur vinden, is dit een mooi alternatief.”

De beweegbanken zijn mobiel en zouden regelmatig een nieuwe locatie krijgen in het dorp. Inwoners die suggesties hebben voor een nieuwe toekomstige locatie, kunnen dit doorsturen naar de sportdienst via sport@steenokkerzeel.be.