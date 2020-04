Geen school, dus vullen Warre (12), Sterre (9) en Polle (6) 100 zakken met zwerfvuil: “Jammer dat sommigen geen respect voor de natuur hebben” Jongste zwerfvuilteam trekt al 25 dagen de Steenokkerzeelse straten op om afval te rapen Robby Dierickx

18 april 2020

10u54 4 Steenokkerzeel Net als alle andere kinderen zitten ook Warre (12), Sterre (9) en Polle (6) Ryon uit Steenokkerzeel al vijf weken ‘in hun kot’ door het coronavirus. Alleen, stilzitten hebben de drie nog niet gedaan. De voorbije weken trokken ze namelijk door de straten om zwerfvuil te rapen. In 25 dagen tijd vulden ze 100 afvalzakken. “Erg om te zien dat plekken die we opruimden een dag nadien opnieuw vol afval liggen”, klinkt het.

Een legerbrancard, volledige kasten, hondenpoep of een vishengel: dagelijks komen Warre, Sterre en Polle Ryon wel voor verrassingen langs hun ‘parcours’ te staan. Sinds het begin van de ‘lockdown-light’ trekken de drie er vijf dagen per week met hun mama Lotte op uit om zwerfvuil langs de Steenokkerzeelse straten te rapen. Telkens enkele uurtjes per dag. Vrijdag – na dag 25 – werd de honderdste afvalzak gevuld. “Het is erg om te zien hoe sommige mensen geen respect voor de natuur hebben”, zegt de 12-jarige Warre. “Zo gebeurt het weleens dat we op een bepaalde plek geweest zijn om de dag nadien te moeten vaststellen dat er opnieuw een hoop afval gegooid werd. Maar we laten ons niet ontmoedigen. Het is gewoon prettig om de straten proper te maken. En bovendien krijgen we van heel wat voorbijgangers ook complimentjes. Een vrouw kwam ons zelfs al koekjes geven (lacht).”

Haachtsesteenweg

Nieuw is het voor de twee broers en zus niet, want ook voor we in deze coronacrisis ondergedompeld werden, trokken ze er regelmatig op uit om afval te rapen. “Toen bleef het wel beperkt tot de omgeving rond onze woning, maar nu hebben we meer tijd om de rest van de gemeente proper te maken”, aldus de 9-jarige Sterre. “Vooral de Haachtsesteenweg is een pijnpunt”, pikt Warre in. “Daar vinden we de meeste troep.”

Frietjes

Nu het drietal in 25 dagen tijd al honderd afvalzakken met zwerfvuil wist te vullen, nemen ze de komende dagen een verdiende pauze. Vrijdagavond werden ze – na zak nummer 100 – bovendien op frieten getrakteerd door hun ouders. “Maar er zijn nog heel wat straten die we willen proper maken”, laat Warre meteen weten. “Zo is de Haachtsesteenweg bijvoorbeeld nog niet klaar. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk verder willen blijven zoeken. De kans is dus groot dat we ook de komende dagen alweer de straat op trekken.”

Nu de eerste honderd zakken door afvalintercommunale Interza opgehaald werden, hebben Warre, Polle en Sterre nog een boodschap voor de sluikstorters: “Jullie hebben geen respect voor de natuur. Het is verschrikkelijk dat jullie zo veel afval op straat gooien. Stop ermee”, besluiten ze.