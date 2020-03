Geen kleurenpoederparty in skigebieden? Dan schenkt Sunweb 2.000 beschermende overalls aan zorgverleners Robby Dierickx

25 maart 2020

13u49 0 Steenokkerzeel Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde, woonzorgcentrum Floordam en het MS Center in Melsbroek hebben woensdagmiddag een resem beschermende overalls gekregen van touroperator Sunweb. Die waren normaal bestemd voor kleurenpoederparty’s in verschillende skigebieden. Door het coronavirus zijn skireizen echter verboden, waardoor Sunweb met 2.000 overalls bleef zitten. Tot nu.

“Enkele maanden geleden hadden we de witte, polypropylene overalls gekocht om te gebruiken voor de kleurenpoederparty’s in verschillende skigebieden”, zegt Pieter Maesschalck, logistiek beheerder bij Sunweb Holidays. “Bij die feestjes wordt kleurenpoeder in de lucht gespoten. Wie dat poeder liever niet op zijn kledij zag belanden, kon zo’n overall aantrekken. Maar door het coronavirus zijn de skigebieden afgesloten en werden alle reizen dus ook geannuleerd. Gevolg? We bleven met 2.000 witte overalls zitten.”

Moeilijke tijden

En dus kwam Pieter op het idee om de beschermende pakken woensdagmiddag samen met goede vriend en Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon aan zorgverleners te overhandigen. “Woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek (waar vorige week een bewoner besmet geraakte met het coronavirus, red.) kreeg 250 overalls, het MS Center in Melsbroek kreeg 500 exemplaren en de overige 1.250 beschermende pakken schonken we aan ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde. Op die manier kunnen de zorgverleners hun werk in deze voor hen moeilijke tijden toch veilig doen.”

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden kan je hier bekijken.