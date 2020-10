Geen kerstmarkt door coronavirus: gemeente werkt wel aan alternatief Robby Dierickx

06 oktober 2020

10u05 0 Steenokkerzeel De Steenokkerzeelnaren zullen het dit jaar zonder kerstmarkt moeten doen. De gemeente heeft beslist dat het niet verstandig is om dergelijk groot evenement te organiseren nu de coronacijfers maar blijven stijgen. Er wordt wel aan een alternatief gewerkt.

“De huidige coronacijfers laten ons niet toe om een kerstmarkt te organiseren”, legt schepen van Lokale Economie Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA) uit. “Zo’n kerstmarkt is een sociaal gebeuren waar je gezellig kan keuvelen en iets kan eten en drinken, maar dat kunnen we in deze tijden jammer genoeg niet coronaproof organiseren. Omdat we steeds meer vragen van potentiële standhouders kregen, hebben we nu al beslist om alles te annuleren.”

Toch komt er mogelijk nog een alternatief. “We willen onze inwoners namelijk toch iets geven in de kerstperiode”, aldus nog schepen Mombaerts. “We zijn alles nu wat aan het aftoetsen en hopen binnenkort duidelijk te kunnen maken wat het wordt.”