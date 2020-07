Gedichten van inwoners zorgen voor extra belevenis langs wandel- en fietsroutes Robby Dierickx

09u18 0 Steenokkerzeel Verschillende inwoners van Steenokkerzeel zien dezer dagen hun eigen gedichten in het straatbeeld hangen. Met het ZID-project, ‘Zomerpoëzie In ons Dorp’, krijgen vier wandel- en fietsroutes wat extra belevenis.

De Cultuurdienst en de Cultuurraad stippelden vier wandel- en fietsroutes uit in Perk, Melsbroek, Steenokkerzeel of Humelgem. Onderweg kunnen de wandelaars en fietsers genieten van leuke, grappige en emotionele gedichten die geschreven werden door inwoners. “Vanuit de gemeente organiseren we jaarlijks een kunstproject waarbij we de inwoners vragen om ons te helpen”, zegt cultuurschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Ook deze keer deden we een beroep op hun creativiteit en mochten we weer heel wat reacties ontvangen. Tijdens de coronacrisis hebben duidelijk heel wat mensen plezier in eigen dorp ontdekt. We zijn dan ook blij dat we met de ZID nog een extra belevenis kunnen aanbieden.”

Het kerkplein in de deelgemeente vormt steeds het vertrekpunt van de routes.