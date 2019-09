Friturist moet na amper 5 maanden sluiten na klacht buur: “Zijn familie kwam hier frietjes halen, maar heeft nooit geklaagd” Provincie neemt vergunning uitbater af na klachten over parkeerproblemen en overlast Robby Dierickx

20 september 2019

12u24 116 Steenokkerzeel Amper vijf maanden stonden Angelo Bottiglieri en zijn broer in hun frituur Fritaliaan in het Vlaams-Brabantse Melsbroek bij Steenokkerzeel, maar na een klacht van een buur over lawaai- en geurhinder én parkeerproblemen heeft de provincie beslist dat de frituur tijdelijk dicht moet. De uitbaters zitten in zak en as. “De familie van de buur kwam hier frietjes halen, maar heeft nooit iets gezegd. Een financiële kater dreigt”, klinkt het.

Na zeven jaar als jobstudent in verschillende frituren gewerkt te hebben, achtte Angelo Bottiglieri (25) in april de tijd rijp om samen met zijn broer Renato een eigen frituur te openen. Gezien hun roots in de ‘Laars van Europa’ liggen, besloten de broers hun frituur tot ‘Fritaliaan’ te dopen. Eind april konden de Melsbroekenaren dan ook - na jaren zonder frietkot te hebben gezeten - eindelijk opnieuw frietjes onder de eigen kerktoren halen. Maar lang heeft het sprookje van Angelo en Renato niet geduurd, want sinds dinsdag is hun frituur alweer dicht.

Die uitspraak moet binnen de zestig dagen vallen, al kan die periode één keer verlengd worden met nog eens zestig dagen. Voor een frituur die amper vijf maanden open is, betekent zo’n sluiting echter een financiële ramp. Ik sta hier elke week tussen de vijftig en de zestig uur in mijn frituur om net rond te komen Friturist Angelo Bottiglieri

“Het gevolg van een klacht van een boze buur”, treurt Angelo. “Van de gemeente kregen we destijds een tijdelijke vergunning en tijdens de procedure voor de definitieve vergunning trok de buur naar de provincie. Hij klaagde over lawaai- en geurhinder, maar ook over klanten die voor zijn oprit parkeerden. Opvallend: zijn familie kwam hier af en toe frietjes halen, maar zei geen woord over de overlast. De buurman passeert hier elke dag, maar ook hij sprak hij me nooit aan over de problemen. Toen we via een aangetekend schrijven vernamen dat we onze frituur moesten sluiten, viel ik dan ook compleet uit de lucht.”

Financiële ramp

Hoe lang de deuren van de Fritaliaan gesloten blijven, is nog onduidelijk. “De provincie liet ons weten dat we in afwachting van de definitieve uitspraak over de vergunning geen frietjes mogen bakken. Maar die uitspraak moet binnen de zestig dagen vallen, al kan die periode één keer verlengd worden met nog eens zestig dagen”, aldus nog de friturist. “Voor een frituur die amper vijf maanden open is, betekent zo’n sluiting een financiële ramp. Ik sta hier elke week tussen de vijftig en de zestig uur in mijn frituur om net rond te komen. Afgelopen weekend zei ik nog tegen mijn broer dat we eindelijk wat winst begonnen te maken en nu gebeurt dit. Gelukkig krijg ik heel veel steun van de klanten. Zij verliezen opnieuw de enige frituur in hun dorp en begrijpen de reden niet.”

Concullega’s

In afwachting van de definitieve uitspraak kan Angelo tijdelijk bij concullega’s in de buurt aan de slag. “Maar ik beloof de Melsbroekenaren dat ze binnenkort weer in het eigen dorp frietjes zullen kunnen kopen. Of het op dezelfde locatie als voordien zal zijn, is nog niet zeker. Maar ik kom zeker terug.”

Steenokkerzeels schepen van Lokale Economie Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA) betreurt de zaak. “Het is jammer dat een jonge ondernemer op die manier zijn frituur moet sluiten. Als gemeente kunnen we echter niets doen. Qua vergunning was de uitbater met alles in orde. Het zal nu wachten zijn op de definitieve uitspraak.”

De bewuste buurman is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.