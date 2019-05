François en Gracienne vieren gouden jubileum RDK

28 mei 2019

Groot feest ten huize François Van Opstal en Gracienne Huart, want het koppel mocht onlangs haar vijftigste huwelijksverjaardag vieren. Voor die speciale gelegenheid werden ze door het Steenokkerzeelse gemeentebestuur uitgenodigd op het gemeentehuis.

De twee stapten op 3 mei 1969 in het huwelijksbootje en kregen nadien twee kinderen. Gracienne had verschillende jobs en werkte onder meer als telefoniste. Haar man werkte heel zijn professionele carrière in de luchtvaartsector. Zo was hij lange tijd werkzaam bij het toenmalige Air Zaïre, waardoor hij en zijn vrouw jarenlang in Afrika woonden.