Floordam test bewoners op eigen houtje: “Tegen het einde van het weekend verwachten we de resultaten” Margo Koekoekx Robby Dierickx

16 april 2020

15u43 0 Steenokkerzeel Bij woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek testten al acht bewoners positief. Een van hen ligt in het ziekenhuis. Mede door de aankondiging van de nieuwe maatregel willen ze al hun bewoners testen op corona.

“Vandaag en morgen zullen we op eigen houtje alle bewoners en medewerkers testen op COVID-19. We verwachten dat we tegen het einde van het weekend over de volledige resultaten zullen beschikken”, zegt stafmedewerker Ruben Callewaert.

Daarna brengen ze de families persoonlijk op de hoogte van het resultaat. “Afhankelijk van het aantal besmettingen hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt om de huidige quarantainemaatregel, te versoepelen.”