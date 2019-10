Fietstocht in kader van ‘Nacht van de Duisternis’ RDK

10 oktober 2019

Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel organiseert zaterdagavond samen met Natuurpunt MaViSt (Machelen, Vilvoorde en Steenokkerzeel) een fietstocht in het kader van de ‘Nacht van de Duisternis’. Het thema dit jaar is ‘de natuur in de schemering’. Om die reden start de fietstocht om 18.30 uur in het centrum van Perk aan de ingang van de begraafplaats. Om 18.57 uur zullen de deelnemers getuige zijn van de zonsondergang. Onderweg staat een bezoek aan de tuin ‘Helianthuis’ gepland. Na afloop wordt een drankje geserveerd in zaal Teniers in Perk. Wie wil deelnemen aan de fietstocht, hoeft zich niet op voorhand in te schrijven.