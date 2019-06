Fietsers voor een leven zonder drugs houden halt bij gemeentebesturen DBS

21 juni 2019

15u24 0 Steenokkerzeel De vereniging ‘Zeg NEEN Tegen Drugs’ houdt vandaag halt in Steenokkerzeel, Zemst en Vilvoorde. De actie kadert in een driedaagse fietstocht van Antwerpen naar Brussel ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel op 26 juni. Met dit initiatief en aan de hand van een informatiepakket wil de vereniging lokale besturen die de strijd aanbinden tegen drugverslaving informeren over drugs en de gevaren die ze betekenen.

De ludieke drugpreventie-actie is donderdag gestart. Een tiental vrijwilligers begon vanuit Aartselaar een driedaagse fietstocht die door verschillende Vlaamse steden trekt met eindbestemming Brussel. De actie heeft als doel overheidsfunctionarissen, burgemeesters, schepenen, commissarissen en groepen die de strijd aanbinden tegen drugverslaving, evenals jongeren, families en burgers in het algemeen, te informeren over drugs en de gevaren die ze vertegenwoordigen.

In onder meer Steenokkerzeel, Zemst, Vilvoorde werd vandaag een pitstop gehouden bij het gemeentebestuur. In Vilvoorde nemen de actievoerders vanavond na de ontvangst op het stadhuis een plaats in op de avondshopping. Iedereen die meer informatie wenst over de organisatie en hun strijd tegen drugs kan er terecht. “Het belang van dit soort preventie- en educatieactie is meer dan ooit gerechtvaardigd door de statistieken van druggebruik in ons land.”, stelt initiatiefneemster Julie Delvaux uit Keerbergen.

