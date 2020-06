Feesten op Paradise City doe je dit jaar vanop een ‘bubbelvlot’ in slotgracht Robby Dierickx

19 juni 2020

15u21 0 Steenokkerzeel Geen 20.000 feestvierders eind juni in het kasteeldomein Ribaucourt in Perk door het coronavirus, maar toch kunnen op 1 en 2 juli telkens 200 mensen genieten van een intieme editie van Paradise City. De organisatoren leggen op beide dagen immers 25 vlotten in de kasteelgracht. Vanop zo’n bubbelvlot zullen acht vrienden gratis kunnen genieten van livemuziek en dj-sets. Daarnaast kan u ook thuis feesten.

Midden april kwam de bevestiging er: door het coronavirus moesten alle geplande festivals van komende zomer afgelast worden. En dus viel ook de zesde editie van Paradise City volledig in het water. Maar nu komen organisatoren Dimitri Verschueren en Gilles De Decker met een intiem alternatief op de proppen. Op woensdag 1 en donderdag 2 juli zal een beperkt publiek alsnog kunnen feesten in het kasteeldomein Ribaucourt in Perk. “We waren al lang van plan om een livestream te organiseren, maar aangezien we niet de enigen met dat idee waren, wilden we er iets speciaals aan koppelen”, legt Dimitri Verschueren uit. “En zo kwamen we op het idee om 25 vlotten in de riante slotgracht rond het kasteel te leggen. Concreet zullen telkens acht mensen vanop zo’n vlot van livemuziek en deejaysets kunnen genieten. Maar ook de mensen thuis zullen dat kunnen doen, want alles zal via de livestream te volgen zijn.”

400 gelukkigen

Opvallend: de in totaal 400 gelukkigen – 200 op woensdag en 200 op donderdag – kunnen de intieme editie gratis bijwonen. Slechts 50 personen – 25 per festivaldag – kunnen een ticket bemachtigen en mogen elk zeven vrienden uit hun eigen sociale bubbel meenemen naar Perk. Iedereen kan zich hier inschrijven en de 50 winnaars zullen willekeurig worden geloot.

“Aan de winnaars wordt gevraagd om in hun sociale bubbel van acht personen naar het kasteeldomein te komen”, verduidelijkt Dimitri Verschueren. “Aan de ingang zullen ze hun vlot toegewezen krijgen, waarna ze met roeispanen rond het kasteel kunnen varen. Onderweg zullen ze een podium ontdekken waarop op beide dagen telkens drie artiesten of deejays het beste van zichzelf zullen geven. Op het vlot zijn acht zitplaatsen voorzien. Na afloop worden ze ook binnen hun eigen bubbel naar de uitgang geleid.”

Zwaar jaar

Met de intieme editie willen de organisatoren niet alleen de festivalgangers de kans bieden om iets unieks bij te wonen, maar willen ze ook de artiesten een hart onder de riem steken. “Want voor de hele muziek- en evenementensector is het een bijzonder zwaar jaar”, aldus nog Verschueren. Net daarom wilden we de artiesten toch nog de kans geven om op een podium te staan.”

Om haar naam van ecologisch festival waar te maken, werkt Paradise City samen met Audi. Het automerk zal een installatie op zonne-energie installeren zodat Paradise City honderd procent op groene stroom kan draaien.

Wie niet als winnaar uit de bus komt, zal thuis alsnog kunnen feesten. Dankzij een digitaal platform kan iedereen plaatsnemen in virtuele bootjes, waardoor ze ei zo na hetzelfde beleven als de 400 gelukkigen in Perk. De intieme editie van het festival vindt op 1 en 2 juli telkens van 18 tot 22 uur plaats. Op woensdag staan Âme (live), DTM Funk en Leafar Legov (live) op het podium, op donderdag tekenen Beraadgeslagen, Charlotte Adigéry en Lola Haro present.