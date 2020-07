FC Perk organiseert opnieuw Beker Rony Vanderborght (met coronamaatregelen) Robby Dierickx

23 juli 2020

14u30 0 Steenokkerzeel Voetbalclub FC Perk organiseert op 4, 5 en 14 augustus de zevende editie van haar ‘Beker Rony Vanderborght’, ter ere van de op 1 januari 2014 overleden voorzitter. De club moet echter wel nog een eventscan en draaiboek bij de gemeente indienen, maar doet dat eerstdaags.

Het was even onduidelijk of het coronavirus roet in het eten zou gooien, maar nu gaat voetbalclub FC Perk toch voor de zevende keer haar ‘Beker Rony Vanderborght’ organiseren. Behalve FC Perk nemen ook FC Melsbroek, K. Steenokkerzeel V.O. en SK Nossegem deel aan het minitornooi. Op dinsdag 4 augustus nemen die laatste twee clubs het om 20 uur tegen mekaar op op het veld in Steenokkerzeel. Een dag later wordt in Melsbroek het duel tussen FC Melsbroek en FC Perk afgehaspeld. De kleine finale vindt op vrijdag 14 augustus om 19.30 uur op terrein 3 in Perk plaats, terwijl de finale een halfuur later op het eerste terrein afgetrapt wordt.

Coronaproof

Het licht voor het tornooi staan evenwel nog niet helemaal op groen, aangezien FC Perk nog een eventscan en een draaiboek bij de gemeente moet indienen. “Maar dat komt in orde”, verzekert voorzitter Bart Coosemans. “Onze kantine hebben we ondertussen wel al helemaal coronaproof gemaakt.”

Sportschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA) laat weten dat alle voetbalclubs in groot-Steenokkerzeel eenmalig zo’n eventscan en draaiboek voor het hele seizoen moeten indienen. “Daarmee moeten de clubs aantonen hoe zij zich het komende seizoen zullen organiseren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het ontvangen van de fans, maar ook aan een regeling rond de sanitaire installaties. Zodra we die eventscan en het draaiboek ontvangen hebben, sturen wij als gemeente bij waar nodig.”