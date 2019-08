Familie en vrienden nemen afscheid van Anne Marie, die overleed na wespenaanval WHW

03 augustus 2019

18u16 0 Steenokkerzeel De 65-jarige Anne Marie Verlinden uit Steenokkerzeel is zaterdagochtend in de Sint-Cornelius en Sint-Catharinakerk in Diegem begraven De vrouw overleed een week geleden in het ziekenhuis na een aanval door een zwerm wespen in haar eigen woning.

De wespenaanval vond twee weken geleden bij haar thuis plaats. Ze zou een wespennest gevonden hebben en plots kreeg ze het volledige nest over zich heen. Ze werd meermaals gestoken en daarop volgde een allergische reactie die een hartstilstand veroorzaakte. De vrouw lag twee weken in een coma in het UZ Leuven, waarna ze overleed. Familie, vrienden en kennissen namen vanochtend afscheid an de geliefde vrouw.