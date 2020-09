Extra bus op lijn 270 na aanhoudende klachten over overvolle bussen Robby Dierickx

24 september 2020

De Lijn legt sinds woensdag tijdens de ochtend- en de avondspits en op woensdagmiddag een extra bus in op een beperkt gedeelte van lijn 270. Daarmee grijpt de vervoersmaatschappij in na aanhoudende klachten van leerlingen van scholen in Haacht, Keerbergen en Tildonk.

Al in de eerste week van het schooljaar regende het klachten over overvolle bussen tussen Steenokkerzeel en enkele scholen in Haacht, Keerbergen en Tildonk. Leerlingen zaten op elkaar gepakt in de bussen, en dat in volle coronatijd. Op 14 september legde De Lijn tijdens de ochtendspits al een gelede bus in plaats van een gewone bus in, maar de capaciteitsproblemen werden hier niet volledig mee opgelost. En daarom heeft De Lijn sinds woensdag tijdens de ochtend- en de avondspits een bijkomende dienst ingevoerd op een beperkt gedeelte van lijn 270. Die bus rijdt tussen Steenokkerzeel en Keerbergen.

De Lijn benadrukt dat het een tijdelijke maatregel is, gedekt door een bijkomende dotatie vanuit de Vlaamse overheid. Voorlopig kan niet gegarandeerd worden dat deze diensten in de toekomst opgenomen zullen worden in de vaste dienstregeling.