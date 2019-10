Ex-vrouw voormalig burgemeester veroordeeld tot 20 maanden cel voor pluimen bejaarde RDK/WHW

09 oktober 2019

15u11 4 Steenokkerzeel Liesbet W., de ex-vrouw van gewezen Steenokkerzeels burgemeester Karel Servranckx, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 20 maanden. De rechter achtte het bewezen dat de vrouw een kwetsbare bejaarde voor 185.000 euro aan kasbons afhandig maakte. Ook moet ze 184.510 euro als schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Ter zitting had W. haar onschuld nog uitgeschreeuwd.

De rechter oordeelde het bewezen dat Liesbet W. met de kasbons van Leonie K (91), bijgenaamd ‘Mie Degger’, aan de haal ging. Volgens de beklaagde maakte Liesbet W. zich in 2012 vier kasbons eigen en verdwenen er in de daaropvolgende jaren nog ettelijke kasbons. Die zou ze uit een map gehaald hebben die onder een tafel in de woning van Leonie K. vastgeplakt was. De kasbons werden uiteindelijk door W. in een bankkantoor in Vilvoorde geïnd. In totaal ging het om 185.000 euro. Ondanks herhaalde aanmaningen van de voorlopige bewindvoerder betaalde Liesbet W. het geld niet terug.

Zak onder tafel

De ex-vrouw van oud-burgemeester Karel Servranckx weerlegde in de zitting in september dat ze de kasbons gestolen had. “’Mie’ kwam tot twee keer toe naar mijn cliënt thuis met een plastic zak vol kasbons”, aldus de verdediging toen. “Ze heeft haar eerst nog afgewimpeld, maar een week later stond het beweerde slachtoffer weer aan haar deur en zei ze nogmaals dat ze die kasbons absoluut aan haar wilde afstaan.”

Woensdag veroordeelde de rechter Liesbet W. echter tot een effectieve celstraf van 20 maanden en het betalen van een schadevergoeding van 184.510 euro wegens diefstal.

In beroep

Liesbet W. laat inmiddels weten dat ze in beroep gaat. “Want dit alles is gebaseerd op leugens”, meent ze. “Dit is absoluut niet terecht. De goede mensen worden altijd gestraft. Ik heb in mijn leven niets anders gedaan dan mensen geholpen, dus ik voel me echt ziek door deze uitspraak. Hier leg ik me dan ook niet bij neer.”

Ook haar ex-man, Karel Servranckx, reageert furieus. “Het kan toch niet dat iemand gestraft wordt voor iets wat ze niet gedaan heeft”, klinkt het. “Deze uitspraak is het gevolg van pure leugens door de advocaat van de burgerlijke partij. Ik was zelf getuige van wat er gebeurd is en mijn ex-vrouw wordt hier valselijk beschuldigd. Heel erg dat ze dit nu moet meemaken.”