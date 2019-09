Ex-vrouw oud-burgemeester riskeert jaar cel wegens stelen van kasbons van hulpbehoevende vrouw: “Ze heeft me die zelf gegeven omdat we zo’n goede band hadden” WHW

17u12 24 Steenokkerzeel Liesbet W., de ex-vrouw van voormalig burgemeester Karel Servranckx, riskeert 1 jaar cel, waarvan een deel met uitstel, voor diefstal en witwassen. De vrouw wordt ervan verdacht kasbons ter waarde van 200.000 euro te hebben gestolen van een hulpbehoevende vrouw. “Ze heeft me die zelf gegeven omdat we zo’n goede band hadden met elkaar”, sprak ze de aantijgingen tegen.

Liesbet W. (55) moest zich dinsdagvoormiddag in de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor haar rol in een merkwaardig verhaal, dat draait rond Leonie K. (91). K., bijgenaamd ‘Mie Degger’, is al decennia lang ‘wereldberoemd’ in Steenokkerzeel en omstreken. Ze schuimde haar hele leven markten af waarbij ze rommel verzamelde. De laagbegaafde vrouw gaf ook eten aan al de katten uit de gemeente. Wat weinigen wisten is dat ‘Mie’ eigenlijk zeer welstellend was. En daar draait heel de rechtszaak rond.

Volgens het parket en haar voorlopige bewindvoerder, die al sinds 2009 de zaken van ‘Mie’ behartigt, ging Liesbet W. met de kasbons van de vrouw aan de haal. “Beklaagde heeft zich in 2010 plots voorgesteld als goede vriendin en toeverlaat van het slachtoffer. In 2012 maakte ze zich vier kasbons eigen en de jaren hierop verdwenen er nog ettelijke kasbons. Die haalde ze uit een map die onder een tafel in het huis van mijn cliënte vastgeplakt was. In de plaats ervan had ze een kopie ervan in het mapje gestoken”, aldus meester An Tock, die K. als burgerlijke partij verdedigde op de zitting. Uiteindelijk bleek W. de kasbons in een bankkantoor in Vilvoorde geïnd te hebben. “Van mijn tanteke gekregen”, zou ze hierbij tegen de bediende verklaard hebben. In totaal verkreeg ze zo 200.000 euro. Ondanks herhaalde aanmaningen van de voorlopige bewindvoerder betaalde W. het geld niet terug.

Kasbons gekregen

Dinsdag in de rechtbank bleek waarom. “Ik had een enorm goede band met haar. Ik was de enige die écht naar haar luisterde. Ja, ze was bot en stug maar niet tegen mij”, deed ze haar verhaal terwijl ze tegen de tranen vocht. Volgens W. kwam ‘Mie’ tot twee keer toe bij haar thuis langs met een plastic zakje vol kasbons. “Ze heeft haar eerst nog afgewimpeld, maar een week later stond het beweerde slachtoffer weer aan haar deur en zei ze nogmaals dat ze die kasbons absoluut aan haar wilde afstaan”, aldus de verdediging. Bovendien schermt de verdediging met het testament van de burgerlijke partij, waarin staat dat W. en oud-burgemeester Servranckx de begunstigden zijn van haar nalatenschap. “Om het heel luguber te stellen: als mevrouw K. vandaag al was gestorven had mijn cliënte al lang geërfd op basis van dat testament. Waarom zou ze dan stelen? Bovendien is mijn cliënte nooit in de woning van die vrouw geweest. Hoe kan ze die kasbons dan genomen hebben?”

Zeer gierig

Aanvankelijk had het parket de buitenvervolgstelling gevraagd van W., maar na bijkomend onderzoek - op vraag van de burgerlijke partij - keerde het Openbaar Ministerie zijn kar. “Iedereen die haar kende, ook in het zorghuis, stelt duidelijk dat K. zeer gierig is. Ze is niet iemand die plots haar geld zou weggeven. Daarnaast loog de beklaagde toen ze tegen de bankbediende zei dat de kasbons van haar tante kwamen. Naar eigen zeggen zorgde ze ook voor K. Deze leefde echter in ronduit erbarmelijke omstandigheden. Ik zie dan ook niet in voor welke ‘zorg’ K. haar dankbaarheid wilde betuigen in de vorm van die kasbons”, aldus de procureur, die een jaar cel - deels met uitstel - vorderde voor diefstal en witwassen.

Uitspraak op 9 oktober.