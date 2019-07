Er werd weer massaal (vals) gezongen op Steenokkerzeel Zingt RDK

14 juli 2019

09u24 0 Steenokkerzeel De Fuérisonplaats in Steenokkerzeel liep zaterdagavond voor het zevende jaar op een rij vol voor ‘Steenokkerzeel Zingt’. Er werd opnieuw massaal (vals) gezongen, gedanst en gefeest.

Het waren de cultuurraad en het gemeentebestuur die hun schouders onder Steenokkerzeel Zingt zetten. “Hiermee vieren we elk jaar de Vlaamse feestdag”, zegt schepen van Cultuur Geert Laureys (Klaver/N-VA). Net als de voorbije jaren werd bekende muziek gespeeld en kregen de aanwezigen een krantje met daarin alle liedjesteksten. Op die manier konden de inwoners van Steenokkerzeel en omliggende gemeenten zonder problemen de liedjes meebrullen. De Ment Party Band zorgde vooraf voor een uitstekende opwarming. In de namiddag konden de kinderen zich al uitleven in de springkastelen en met de vele randanimatie. De lokale horeca zorgde ervoor dat de aanwezigen geen dorst en honger moesten lijden.