Elf besmette bewoners WZC Floordam ondergebracht in aparte leefgroep

Steenokkerzeel

22 april 2020

09u17 0 Steenokkerzeel In woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek hebben elf bewoners positief getest op het coronavirus. Zij werden dinsdag ondergebracht in een aparte leefgroep in woning 75, waar het coronavirus enkele weken geleden al opdook. Ook zeven personeelsleden testten vorige week positief op COVID-19.

Midden maart werd de eerste bewoner met het coronavirus besmet in woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek. De vijftien bewoners van woning 75 werden meteen in quarantaine geplaatst. Vorige week donderdag en vrijdag werden alle bewoners en medewerkers getest op het virus. Begin deze week kwamen de resultaten binnen en daaruit bleek dat elf bewoners een positieve test afgelegd hadden. Dinsdag verhuisden ze allemaal naar woning 75. Die leefgroep zal tijdelijk als corona-afdeling dienen, in samenspraak met de ziekenhuishygiënist van het naburige MS Center. In woning 73, waar de voorbije weken ook al besmettingen vastgesteld werden, blijven de bewoners momenteel nog in quarantaine omdat zij die een negatieve test aflegden toch nog symptomen kunnen vertonen. De situatie wordt elke week geëvalueerd.

Jobstudenten

Bij het personeel legden zeven bewoners vorige week een positieve test af, al vertoont niemand ziektesymptomen. Het woonzorgcentrum wacht evenwel nog op zowat veertig resultaten. De voorbije weken waren in totaal al tien medewerkers besmet met het virus. Drie van hen, waaronder twee jobstudenten, zijn inmiddels genezen.

Ondertussen bezweek ook één bewoner aan het coronavirus.

