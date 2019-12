Eetfestijn in ’t Wiel ten voordele van de Warmste Week Robby Dierickx en Shauny Verheulpen

06 december 2019

16u07 0

In feestzaal ’t Wiel in Steenokkerzeel vindt zaterdag 7 en zondag 8 december het ‘Eetfestijn for Life’ plaats. Dat wordt georganiseerd door de Vrienden van Parkinson en MS, gesteund door de gemeente Steenokkerzeel en de Raad van de Lokale Economie. Op het menu: spaghetti bolognaise of vol-au-vent met frietjes. De deuren van de feestzaal zijn op zaterdag tussen 17 en 21.30 uur open, op zondag is dat van 11.30 tot 14.30 uur. De opbrengst wordt verdeeld onder het MS Center in Melsbroek en de Vlaamse Parkinson Liga, om gezellige bezigheden te organiseren waaraan iedereen kan deelnemen.