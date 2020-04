Eerste twee coronaslachtoffers in woonzorgcentrum Floordam Robby Dierickx

08 april 2020

14u40 0 Steenokkerzeel In woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek zijn de voorbije dagen twee bewoners overleden aan het coronavirus. Het gaat om de eerste twee slachtoffers van COVID-19.

In het woonzorgcentrum zitten alle bewoners ondertussen al een week in quarantaine nadat in twee leefgroepen bewoners besmet waren geraakt met het coronavirus. Van de acht besmette bewoners hebben er vier nog steeds symptomen. Eén besmette bewoner is ondertussen aan de beterhand, maar twee bejaarden overleefden het virus niet. Inmiddels hebben ook drie medewerkers positief getest. Zij blijven voorlopig thuis. De directie hoopt dat er snel voldoende testcapaciteit zal zijn zodat alle bewoners getest kunnen worden.

Angst en onzekerheid

“We merken dat de angst en onzekerheid bij onze medewerkers af en toe de kop op steken maar we zien ook dat ze strijdvaardig blijven en dat het teamwerk nu meer dan ooit op de voorgrond staat”, laat directeur Patrick Meers weten. “Een dikke pluim voor hen. Voorlopig hebben we voldoende beschermingsmiddelen om de medewerkers en bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Ook de therapeuten springen nu in om zoveel mogelijk aan de noden van de bewoners tegemoet te komen. Voor onze bewoners met dementie proberen we zo creatief mogelijk te zijn in het vinden van oplossingen om iedereen ‘in zijn kot’ te houden. Zo bellen de bewoners nu regelmatig naar elkaar om een babbeltje te slaan.”