Eerste gemeentelijk kinderdagverblijf Stiepelsteen opent op 1 april Robby Dierickx

13 november 2019

09u23 0 Steenokkerzeel Op 1 april volgend jaar opent het eerste gemeentelijk kinderdagverblijf in de Wijckmansstraat in Steenokkerzeel. Stiepelsteen zal in eerste instantie 28 kindjes verwelkomen, maar kan op termijn groeien naar een crèche met 46 plaatsen.

“We kampen in onze gemeente al langer met een tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters”, zegt bevoegd schepen Liesbeth Degrève (Klaver/N-VA). “Er zijn wel enkele privé-initiatieven, maar er was nood aan uitbreiding. Daarom sloegen we de handen in mekaar met Partena Kinderopvang. Zij staan in voor de uitbating van het kinderdagverblijf.”

De bouw van de crèche zit volgens de schepen op schema. “Als alles volgens plan blijft verlopen, dan kunnen we op 1 april de eerste kindjes verwelkomen”, aldus nog Degrève. “Het gaat om niet-inkomensgerelateerde plaatsen. Voor een plaats in Stiepelsteen betalen de ouders 28 euro per dag. Een prijs die door Partena bepaald werd. We gaan wel subsidies aanvragen om eventueel naar inkomensgerelateerde prijzen te gaan.”

In een eerste periode zal er voor 28 kindjes plaats zijn, maar er zijn mogelijkheden om te groeien naar 46 plaatsen. Ouders kunnen hun kindjes vanaf nu inschrijven via www.partena-ziekenfonds.be/nl/formulieren/kinderopvang-aanvragen.

Bovenop het kinderdagverblijf komen tien flats van de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis.