Eerste 3D-zebrapad in gebruik genomen DBS

03 juli 2019

14u10 0 Steenokkerzeel Steenokkerzeel heeft deze morgen een eerste 3D-zebrapad aangelegd en even later ook officieel in gebruik genomen op de Van Frachenlaan. Het lijkt alsof de markeringen boven het wegdek zweven en dat heeft een verkeersremmend effect. Het nieuwe zebrapad verbindt onder meer het kerkhof met de recent afgewerkte parking.

“Dit zorgt ervoor dat de snelheid van de auto’s verlaagt en dat de veiligheid van de voetganger verhoogt”, zegt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts (Klaver-N-VA). “De optische driedimensionale illusie valt namelijk beter op in het verkeer dan een doorsnee oversteekplaats.”

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA), staat positief tegenover het nieuwe project. “Ik ga dit eerste 3D-zebrapad evalueren. In de toekomst kan het ook in de andere deelgemeentes voorzien worden.”

Het aanleggen van het 3D-zebrapad in thermoplastisch materiaal kost ongeveer 3.500 euro. “Daarmee zijn we voor meer dan zes jaar gerust. Moesten we hetzelfde gedaan hebben maar in wegenisverf dan zou dat een kost van 2.000 euro betekenen. Deze zebrapaden moet jaarlijks overschilderen wel laten overschilderen. Dit zorgt ervoor dat de kostprijs ongeveer hetzelfde is voor beide technieken.”

“Een voordeel van te werken met plastisch materiaal is ook dat we minder verkeershinder veroorzaken, de weg dient namelijk niet afgesloten te worden. Dit is ook de reden waarom we in drukke straten plastisch materiaal gebruiken voor het uitvoeren van de markeringen.”