Eerst afspraak maken, dan pas klacht indienen bij politie Robby Dierickx

09 december 2019

Wie na Nieuwjaar een klacht wil indienen of aangifte wil doen bij politiezone KASTZE zal eerst online een afspraak moeten maken. Vanaf 6 januari start de politie namelijk met onthaal op afspraak.

Volgens de lokale politie biedt die manier van werken tal van voordelen. Zo hoeven mensen niet meer te wachten in het commissariaat en worden ze sneller door de juiste persoon geholpen. Wie een klacht wil indienen, kan kiezen wanneer hij of zij dat wil doen. Er is meer privacy want diegene die de klacht indient, moet aan het loket de reden van het bezoek niet langer aangeven. Bij het maken van de afspraak krijg je bovendien meteen informatie over de documenten die je moet meebrengen. Tot slot kan de politie op voorhand al de nodige voorbereidingen treffen om je zo goed mogelijk te helpen.

Het online onthaal zal zowel voor het hoofdcommissariaat in Steenokkerzeel als voor de wijkposten in Kampenhout en Zemst gelden.