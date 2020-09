Dwong twintiger meisje (12) tot het maken van kinderporno? “Er waren gevoelens in het spel” Wouter Hertogs

17 september 2020

18u06 1 Steenokkerzeel Een 24-jarige man uit Steenokkerzeel riskeert 1 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor het aanzetten tot ontucht en voor het produceren en bezitten van kinderporno.

De man legde via sociale media contact met verschillende jonge meisjes. Hiermee ruilde hij vervolgens naaktfoto’s. Het ging echter verder. Zo dwong hij volgens het parket een 12-jarig meisje tot het maken van naaktfilmpjes en -foto’s. De beelden kwamen echter bij schoolgenoten terecht waarna de zaak bij de politie terechtkwam. Een huiszoeking werd gehouden bij de twintiger waarbij 10.000 pornobeelden gevonden werden. Hiertussen zaten ook verschillende fragmenten waarop kinderporno stond. Ook op zijn smartphone werden 63 kinderpornobestanden aangetroffen. “Slechts 1 meisje hebben we kunnen identificeren. Hij had haar ontmoet via snapchat en aangezet tot het maken van filmpjes. Daarom werd hij ook vervolgd voor het aanzetten tot ontucht”, aldus het parket, dat 1 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, vorderde. Als probatievoorwaarde werd voorgesteld dat de man zich psychisch zou laten begeleiden. De verdediging nuanceerde de betichtingen. “Hij heeft het bewuste meisje niet gecontacteerd met de bedoeling om kinderpornomateriaal te kunnen fabriceren. Er waren gevoelens in het spel. Ook is er geen sprake van dwang. Toen ze stop zei stopte hij ermee”, aldus de verdediging dat om de probatie-opschorting verzocht. Uitspraak op 15 oktober.