Drukte op begraafplaatsen door Allerheiligen, maar openbare toiletten blijven dicht Robby Dierickx

01 november 2019

15u48 0 Steenokkerzeel Wie met Allerheiligen een bezoekje bracht aan een overledene op één van de kerkhoven van groot-Steenokkerzeel en naar het toilet wilde, stond er voor gesloten deuren. De gemeente besloot de toiletten enkele jaren geleden al permanent te sluiten wegens aanhoudend vandalisme, maar zal nu toch nagaan of de deuren met Allerheiligen uitzonderlijk wel open kunnen.

Zowel op de begraafplaatsen van Melsbroek, Steenokkerzeel, Perk als het gehucht Humelgem bleven de openbare toiletten ook op Allerheiligen dicht. Tot ongenoegen van enkele mensen die een overleden familielid gingen bezoeken. “Maar we namen die beslissing tot permanente sluiting van de openbare toiletten op begraafplaatsen enkele jaren geleden al”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Dat was het gevolg van aanhoudend vandalisme en druggebruik in de toiletten. Om de haverklap moesten we er herstellingswerken uitvoeren. Alleen tijdens begrafenissen en missen gaan de toiletten open.”

Nu er kritiek komt op het feit dat er op Allerheiligen geen gebruik van gemaakt kan worden, gaat Ryon naar eigen zeggen bekijken of er in de toekomst verandering in kan komen. “We zullen dan wel gemeentearbeiders op een verlofdag moeten inschakelen om de deuren te openen.”