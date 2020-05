Drie vrienden kunnen niet langer samen pintje drinken, dus starten ze onlinequiz voor ruim 400 deelnemers Robby Dierickx

15 mei 2020

12u02 0 Steenokkerzeel Normaal komen ze elke zaterdagavond samen om een gezelschapsspel te spelen of iets te drinken, maar door het coronavirus moeten Melsbroekenaren Bert Vandermeulen, Bram Lauwers en Harald Heyvaert net als u en ik ‘in hun kot’ blijven. En dus besloot het trio om een Normaal komen ze elke zaterdagavond samen om een gezelschapsspel te spelen of iets te drinken, maar door het coronavirus moeten Melsbroekenaren Bert Vandermeulen, Bram Lauwers en Harald Heyvaert net als u en ik ‘in hun kot’ blijven. En dus besloot het trio om een onlinequiz te starten. Die is nu zaterdag al aan de achtste editie toe en wordt steeds groter. Vorige week namen 400 mensen deel.

“Toen we bij het begin van de lockdown beseften dat we het een tijdje zonder onze wekelijkse bijeenkomsten op zaterdagavond moesten doen, kwam Bram op het idee om een online quiz te organiseren”, zegt Harald. “Hij ontwikkelde zelf de website. En het bleek een regelrecht succes, want elke editie steeg het aantal deelnemers. Vorige week zaterdag stond de teller op maar liefst 190 ploegen met in totaal 400 deelnemers, maar er kunnen in principe 1.000 ploegen deelnemen. Er is dus nog voldoende plaats.”

Gebruiksvriendelijk

De quiz is bijzonder gebruiksvriendelijk. “Iedereen die wil deelnemen, moet zaterdagavond om 20.45 uur naar de website surfen en kan zich inschrijven”, legt Bert uit. “Een kwartiertje later gaat de quiz van start. Deelnemers krijgen de vragen te zien en kunnen via de website meteen antwoorden. Het gaat om meerkeuzevragen, maar ook moeten deelnemers iets rangschikken op volgorde of iets aanduiden op een foto. Na het invullen van de vraag worden de juiste antwoorden meteen getoond. Het tellen van de punten gebeurt automatisch bij ons. Halverwege de quiz geven we een tussenstand mee en om 22 uur krijgt iedereen de eindstand te zien.”

Minder frequent?

Nu zaterdag is de quiz al aan de achtste editie toe en voorlopig plannen de drie Melsbroekenaren door te gaan tot het einde van de lockdown. De deelname is volledig gratis. “Zodra we mekaar opnieuw mogen zien, willen we weer bij mekaar in de tuin drinken of op café gaan”, blikt Bram al even vooruit. “Al sluiten we niet uit dat we – weliswaar minder frequent – nog online quizzen zullen organiseren.”