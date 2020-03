Drie bewoners en twee personeelsleden WZC Floordam besmet met coronavirus: directie neemt extra maatregelen Robby Dierickx

30 maart 2020

15u35 0 Steenokkerzeel In woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek zijn nog twee bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om bejaarden die in de leefgroep wonen waarin tien dagen geleden al een besmetting vastgesteld werd. Uit voorzorg werd ook het personeel getest en daaruit bleek dat ook twee personeelsleden besmet zijn. Zij vertoonden evenwel geen symptomen.

Op vrijdag 20 maart testte een eerste bewoner van woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek positief. De hele leefgroep, bestaande uit vijftien bewoners, werd in quarantaine geplaatst. “Nadien vertoonden nog twee bewoners van die leefgroep symptomen en zij testten eveneens positief”, zegt directeur Patrick Meers. “In overleg met de coördinerend raadgevend arts beslisten we om alle bewoners en ook de personeelsleden van die leefgroep te testen. Geen van de bewoners testte positief, maar twee personeelsleden deden dat wel. Zij vertoonden evenwel geen symptomen, maar zitten nu een week thuis.”

Extra maatregelen

Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt in het woonzorgcentrum neemt de directie extra maatregelen. Zo wordt elk personeelslid verplicht om handschoenen en een chirurgisch masker te dragen indien de afstand van twee meter tot de bewoner, een ander personeelslid of een andere persoon niet gegarandeerd kan worden. Bij bewoners die positief getest hebben of die symptomen vertonen maar waarvan het resultaat nog niet gekend is, worden nog extra beschermingsmiddelen gebruikt.

Van de drie bewoners die positief getest hebben, vertonen er twee zware symptomen. De derde is aan de beterhand.

In het woonzorgcentrum werden vorige week nog 250 beschermingspakken geleverd door Sunweb. Die waren aanvankelijk bedoeld voor kleurenpoederparty’s in de skigebieden. Door de uitbraak van het coronavirus in heel Europa vielen de skireizen en de feestjes echter in het water.