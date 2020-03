Drankenhandelaar schenkt 60 liter room aan rusthuis: “Liever mensen gelukkig maken dan het moeten weggooien” Wouter Hertogs Robby Dierickx

19 maart 2020

13u45 0 Steenokkerzeel Ferdi Goovaerts, de zaakvoerder van GVS Drinks, geeft 60 liter room weg aan rusthuis Floordam. Door de verplichte sluiting van de restaurants had de drankenhandelaar een enorm overschot. “En dan doe ik er liever mensen een plezier mee dan dat ik het moet weggooien”, legt hij uit.

Sinds een week zijn alle restaurants gesloten. Dit zorgde ervoor dat Goovaerts met een overschot van 60 liter kampte. “Die is nog goed dat drie dagen na 3 april (voorspelde einddatum van de sluiting) maar die maatregelen zullen langer gelden”, aldus Goovaerts. In plaats van de room nog in allerijl te trachten verkopen besloot hij ze weg te geven. rusthuis Floordaam zal van de room kunnen genieten de komende weken. “Het had toch echt zonde geweest moesten we dat hebben moeten weggooien. Neen, dan doe ik liever andere mensen een plezier ermee”, besluit de drankenhandelaar.