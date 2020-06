Door coronacrisis uitgestelde omgevingswerken Tilia starten begin juli Robby Dierickx

22 juni 2020

10u05 0 Steenokkerzeel De omgevingswerken aan gemeenteschool Tilia in Melsbroek starten in de eerste week van juli. De werf had eigenlijk eind maart al opgestart moeten worden, maar door het coronavirus werden de werken uitgesteld.

Om de omgeving van gemeenteschool Tilia in Melsbroek veiliger te maken, wil de gemeente de ruime omgeving van de school heraanleggen. Zo komt er onder meer een autovrij pleintje in de Sellaerstraat, wordt er een nieuw wegdek aangelegd en de zal de afsluiting van de Thenaertsstraat alles veiliger maken. Eigenlijk hadden de werken eind maart moeten starten, maar door het coronavirus werden ze op het laatste moment uitgesteld. Tot begin juli, want dan start de aannemer met de werken.

Veilige heropstart school

De eerste fase bestaat uit het gedeelte van de Thenaetsstraat. Eind augustus zouden die werken klaar moeten zijn, zodat de school in september op een veilige manier heropgestart kan worden. Aansluitend zal de aannemer de werken in de Sellaerstraat aanvangen, waardoor de omleiding voor het doorgaand verkeer minder lang zal gelden. De gemeente raadt automobilisten wel aan om de omgeving – vooral tijdens de schooluren – te mijden.

De Lijn voorziet voor de werken in de Sellaerstraat een omleiding voor alle buslijnen die via de Perksesteenweg en de Sellaerstraat rijden. De omleiding gaat via de Haachtsesteenweg en de Stationslaan. Zodra de vordering van de werken opnieuw verkeer toelaat in de Sellaerstraat zal de omleiding worden opgeheven.