Dode eenden op Vogelzangvijver baren Natuurpunt zorgen Robby Dierickx

31 augustus 2020

11u33 1 Steenokkerzeel Op de Vogelzangvijver in Melsbroek heeft Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel) afgelopen weekend enkele dode eenden aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet gekend. De gemeente is op de hoogte en stuurt de bevoegde diensten ter plaatse.

De Vogelzangvijver, die in het verleden ook weleens de ‘stinkvijver’ genoemd werd als gevolg van een historische vervuiling, is het wachtbekken van de luchthaven van Zaventem. Daar trof Natuurpunt zaterdag enkele dode eenden aan. “De andere eenden en zwanen waren verdwenen”, zegt secretaris Daniël Poesmans. “Wat de doodsoorzaak van de eenden is, weten we momenteel nog niet. Feit is dat het vrijdagavond langdurig en hevig geregend heeft, terwijl het voordien lange tijd droog was. Misschien is er samen met het regenwater wel olie of een andere chemische stof in het wachtbekken beland. Ook vandalisme sluiten we momenteel niet uit.”

Natuurpunt bracht de gemeente op de hoogte. Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) laat weten dat de bevoegde diensten poolshoogte zullen nemen in de Vogelzangvijver om de doodsoorzaak van de eenden te trachten achterhalen.