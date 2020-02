Digivrienden organiseren fotoexpo in De Camme Robby Dierickx

11 februari 2020

09u49 2

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari organiseert fotovereniging Digivrienden haar jaarlijkse fototentoonstelling in gemeenschapscentrum De Camme in Perk. Een 25-tal leden stelt er over drie verdiepingen verspreid een selectie van foto’s tentoon. Op de zolderverdieping kunnen bezoekers een heel creatieve en kunstzinnige benadering van fotografie ontdekken.

Tussendoor lopen er verschillende diashows met foto’s die het voorbije werkjaar door de leden genomen werden, net als foto’s van op Steenokkerzeelse evenementen. Op de eerste verdieping is er ook de Fotobar, waar bezoekers van een hapje en een drankje kunnen genieten. Onder meer de Perkse blonde en Perkse bruine worden er geschonken.

Op zaterdag zijn de deuren tussen 14 en 18 uur open, op zondag is dat tussen 10 en 18 uur.