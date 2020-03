Deze impact heeft het coronavirus op de Vlaamse rand rond Brussel: gemeenten schrappen massaal evenementen Robby Dierickx en Jelle Couder

12 maart 2020

14u01 60 Steenokkerzeel In Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout mogen tot en met 1 april geen evenementen in feestzalen, sporthallen, jeugdhuizen en culturele centra doorgaan. Dat hebben de drie gemeenten samen beslist. In Kapelle-op-den-Bos is dat zelfs tot na de paasvakantie het geval. Ondertussen testten in gemeenteschool De Pimpernel in Zemst-Laar meerdere kinderen positief op het coronavirus. Vilvoorde richt een extra medisch centrum op.

Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout

Een dag nadat de provincie Vlaams-Brabant besliste om alle indoor evenementen van meer dan duizend bezoekers te verbieden, gaan de drie gemeenten van politiezone KASTZE nog een stapje verder. “Zolang er op federaal, gewestelijk en provinciaal niveau geen concrete actie ondernomen wordt en er een gebrekkige communicatie is, gaan we als burgemeesters van de drie gemeenten over tot een specifiek burgemeestersbesluit rond het coronavirus”, lieten Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA), Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) en de Kampenhoutse burgervader Kris Leaerts (CD&V) donderdag tijdens een persconferentie weten. “Concreet verbieden we alle indoor evenementen die plaatsvinden op verschillende locaties tot en met 1 april. Onder evenementen verstaan we alle activiteiten en bijeenkomsten die de normale en dagelijkse werking overschrijden.”

In de drie gemeenten gaat het om evenementen in de bibliotheken, parochiezalen, jeugdhuizen, feestzalen, pastorijen en sporthallen. Per gemeente worden nog enkele extra locaties geselecteerd. In Steenokkerzeel gaat het om GC De Corren en GC De Camme, in Kampenhout om de Glazen Zaal, de polyvalente zaal in de Torfbroeklaan, Villa Lucie en de Cultuurberg. Zemst verbiedt evenementen in GC De Melkerij, Ontmoetingscentrum Hofstade en d’Oude School in Weerde. “Bovenop die lijst kunnen we als burgemeester ook nog andere risicovolle evenementen op andere locaties verbieden”, klinkt het nog. “Een gemotiveerde vraag tot afwijking kan ingediend worden en zal beoordeeld worden in het licht van de criteria van de FOD Volksgezondheid. Met deze maatregel willen we de verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

De gemeenten benadrukken dat de reguliere werking wel behouden blijft. Met andere woorden: trainingen van sportclubs in sporthallen en repetities van muziekverenigingen mogen plaatsvinden, concerten dan weer niet.

Ondertussen geraakte bekend dat in gemeenteschool De Pimpernel in Zemst-Laar enkele kinderen positief getest hebben op het coronavirus. Zij werden samen met hun gezinnen in quarantaine gezet. De school blijft voorlopig wel gewoon open. Vrijdag zit burgemeester Geerinckx met de verschillende directeurs rond de tafel om een stand van zaken in de scholen te krijgen.

Kapelle-op-den-Bos

In Kapelle-op-den-Bos neemt de gemeente dezelfde maatregelen, al duren ze daar zelfs tot na de paasvakantie. Alle evenementen, fuiven, eetfestijnen, exposities en dergelijke worden er verboden. “Ik besef dat dit een zeer verregaande maatregel is maar alle experten smeken om drastische draconische maatregelen in een poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te vertragen en te spreiden in de tijd”, zegt burgemeester Renaat Huysmans. “We gaan het virus hiermee niet kunnen stoppen maar we hopen wel op die manier bij te dragen om een grote piek van zieken op hetzelfde moment te vermijden want onze ziekenhuizen gaan dergelijke piek niet kunnen opvangen en anders dreigt de totale implosie van ons gezondheidssysteem.” Door die maatregelen vallen onder meer alle activiteiten van Neos Kapelle-op-den-Bos in het water.

Zwembad De Druppelteen sluit de deuren tot en met 31 maart.

Zaventem

In Zaventem werd woensdagavond al beslist om de musical Ciske De Rat, die donderdagavond in première zou gaan, en de carnavalsstoet van komende zaterdag te annuleren. Voorts sluit cultureel centrum De Factorij de deuren tot eind maart en worden verenigingen aangemaand om hun evenementen te annuleren.

Meise

In Meise besloot gemeenteschool De Leertuin haar grootouderfeest afgelopen woensdag zonder grootouders door te laten gaan. Het schoolfeest van nu zaterdag wordt naar morgen verplaatst. Ouders zijn er niet welkom. De optredens van de leerlingen worden er wel gefilmd zodat ouders hun oogappels later aan het werk kunnen zien. Zwembad De Wauwer in Meise sluit de deuren van vrijdag 13 tot en met 31 maart. Ook alle sportwedstrijden in de sporthallen worden verboden. Alle voorstellingen en evenementen in GC de Muze van Meise zijn tot en met 19 april afgelast.

Hoeilaart

In Hoeilaart heeft het schepencollege beslist om alle activiteiten met toeschouwers in openbare gebouwen te verbieden. “Met gevallen in Sint-Genesius-Rode en Watermaal-Bosvoorde is het virus dichtbij”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Daarom nemen we deze maatregel. Voorts vraag ik de inwoners om kalm te blijven en de aanbevelingen te volgen.” Eerder geraakte al bekend dat turn- en dansvereniging Gympies Hoeilaart het turn- en dansfeest van komende zaterdag in de sporthal annuleerde.

Vilvoorde

In Vilvoorde heeft het stadsbestuur beslist om het Skoetefest van komend weekend en het vrijdagavondgebed van de Vilvoordse moskee te annuleren. Ook andere religieuze bijeenkomsten worden tot 3 april geschrapt. Voorts sluit het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje de deuren al zeker tot 3 april en worden tot diezelfde datum alle stedelijke sport- en cultuurinfrastructuur gesloten voor activiteiten van de stad en voor verhuur aan derden. De bibliotheek beperkt zich tot het uitlenen van boeken. Het stadsbestuur heeft beslist om alle activiteiten in CC Het Bolwerk te annuleren. Ook de verhuur aan externen wordt geannuleerd tot op zijn minst 3 april.

In CC Het Bolwerk wordt ondertussen alles voorbereid om een extra medisch centrum in de Zennestad op te richten. Het betreft een samenwerking tussen de huisartsenkring Harno – die de regio Wemmel, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel en Machelen-Diegem omvat – ,het AZ Jan Portaels en stad Vilvoorde. “Dit zal toelaten om, indien nodig, de huisartsen enigszins te ontlasten en een eerste triage van patiënten te doen”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Deze samenwerking laat eveneens toe om optimaal gebruik van allerlei hulpmiddelen (zoals beschermingsmateriaal) te organiseren. Zo’n extra medisch centrum is nodig omdat de huisartsen nu al overbevraagd zijn en dit waarschijnlijk alleen maar zal toenemen.”

In AZ Jan Portaels is vanaf vrijdagochtend 9 uur geen bezoek meer toegestaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden mensen toegelaten. De directie zal evenwel alles in het werk stellen om patiënten te laten FaceTimen of Skypen met familieleden en vrienden.

Overijse

In Overijse is beslist om de fuif van Chiro Iserna op zaterdag 14 maart in de Markthal niet te laten doorgaan. Dit is besproken met de organisatoren en is een gevolg van de beslissing van de gouverneur om evenementen met meer dan 1.000 personen te annuleren. Daarnaast worden alle culturele activiteiten in de schouwburg van CC Den Blank tot eind maart geschrapt. De betrokken organisatoren worden hierover gecontacteerd. Meer informatie over de omruiling van tickets volgt later. Bijkomend schrapt de Bibliotheek alle schoolactiviteiten voor de rest van de maand. Ook worden alle activiteiten georganiseerd voor risicogroepen afgelast. Dit houdt in dat de ‘Cultuur om 14 uur’-activiteiten voor senioren in de maand maart niet doorgaan. Ook de Line dance-sessies, de leesclub in de Bib, de seniorenraad en de dansnamiddag op 25 maart in residentie De Druivelaar worden geannuleerd. De betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht. Tot slot is er voor de rest van de maand geen sociaal dorpsrestaurant.

Tervuren

De gemeente Tervuren gelast alle evenementen die ze zelf opzet af. Daaronder vallen ook alle activiteiten in cultuurcentrum De Warandepoort. De gemeente vraagt ook aan verenigingen om hun eigen evenementen niet te laten doorgaan als er een risico op verspreiding van corona is. Gewone activiteiten van sportclubs en verenigingen kunnen wel plaatsvinden. “We contacteren daarvoor de verschillende verenigingen die een activiteit organiseren en zij zijn heel begripvol”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Ik geloof eerder in overleg dan in een formeel verbod. Je ziet ook dat de goesting bij de verenigingen weggeëbd is de laatste twee dagen. Wie trouwens een evenement in een gebouw van de gemeente gepland had en dat afzegt, zal geen huur moeten betalen.”

Machelen

Wie het gemeentehuis van Machelen binnen wandelt, moet zich registreren en wordt gevraagd om de handen te ontsmetten met de daartoe voorziene handgel. De afterworkparty ten voordele van Kom Op Tegen Kanker in de evenementenhal op de Bosveldsite van vrijdagavond wordt afgelast.

Grimbergen

De Raad van Bestuur van Volkssterrenwacht Mira vzw heeft beslist om alle publieksactiviteiten voor individuele bezoekers op te schorten tot en met dinsdag 31 maart. Het gaat vooral om cursussen, MIRA op zondag en Astroclub.

Londerzeel

In Londerzeel sluit zwembad De Lijster van Sportoase tot eind deze maand de deuren. Voorts worden alle eetfestijnen en indoor evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen verboden. Burgemeester Conny Moons (LWD) adviseert om outdoor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers niet te laten plaatsvinden. Het evenement Start2Run mag niet doorgaan. Bijkomend worden alle activiteiten voor 65-plussers - georganiseerd door de gemeente Londerzeel - zoals onder meer De Buurttafel afgelast.