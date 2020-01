Derde bouwaanvraag MS Center de goede? “Als we hier willen blijven, is het nu echt van moeten” Negen jaar na eerste bouwplannen hoopt ziekenhuis eindelijk groen licht te krijgen Robby Dierickx

07 januari 2020

13u03 3 Steenokkerzeel Derde keer, goede keer voor het MS Center in Melsbroek? Negen jaar na de eerste verbouwingsplannen heeft het ziekenhuis voor de derde keer een bouwvergunning ingediend. Wil het MS Center op de huidige locatie kunnen blijven, dan moet er dringend verbouwd worden. De bestaande infrastructuur is fors verouderd. “Nu is het echt van moeten”, beseft algemeen directeur Eric Vanderheyden.

De eerste verbouwingsplannen van het MS Center in Melsbroek dateren al van 2011. Door een dispuut tussen het ziekenhuis en de gemeente – die laatste weigerde haar goedkeuring te geven voor een bovengrondse parking van 200 plaatsen en eiste een ondergrondse parking – lag het project zes jaar stil. In 2017 paste het MS Center haar bouwplannen aan en werd een ondergrondse parking aan het project toegevoegd. Een jaar later werd de nieuwe bouwaanvraag ingediend, maar afgelopen zomer trok het ziekenhuis die aanvraag opnieuw in. De reden? De deputatie van de provincie had een negatief advies gegeven over de tijdelijke parking tijdens de verbouwingswerken. Het MS Center wilde een terrein aan de uithoek van het Floordambos en vlakbij kleuterschool De Zandkorrel als tijdelijke parking inrichten, maar dat zag de provincie niet zitten aangezien het om bosgebied gaat. Nochtans had het Agentschap Natuur en Bos het licht wel op groen gezet op voorwaarde dat het ziekenhuis het terrein na het gebruik zou reinigen en heraanleggen.

FC Melsbroek

Door het negatieve advies van de provincie zocht het ziekenhuis de voorbije maanden naar een oplossing voor de tijdelijke parking. Die werd nu eindelijk gevonden. “Onze werknemers zullen hun wagens tijdens de werken op de parking van voetbalclub FC Melsbroek in De Wylder kunnen parkeren”, zegt algemeen directeur Eric Vanderheyden. “Daar zijn 120 plaatsen. Met shuttlebussen of fietsen zullen ze zich vervolgens van en naar het ziekenhuis kunnen verplaatsen. Nu we die oplossing gevonden hebben, dienden we onze nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in. Door dit probleem zijn we ondertussen wel opnieuw een jaar kwijt.”

Brandveiligheid

De directeur hoopt dat het licht nu wel over de hele lijn op groen gezet wordt. “Behalve de tijdelijke parking waren er immers geen problemen”, klinkt het bij de directeur. “We verwachten dus geen obstakels meer. Het is nu ook echt van moeten. Het ziekenhuis is zestig jaar oud en bijgevolg fors verouderd. Daardoor voldoet het niet meer aan de huidige normen. Zowel van de brandweer als van de zorginspectie kregen we al verschillende opmerkingen, onder meer over de brandveiligheid. Willen we nog in Melsbroek kunnen blijven, dan moeten we nu echt kunnen starten met de verbouwingen. We hopen de eerste steen in april volgend jaar te kunnen leggen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Mombaerts (Klaver/N-VA) laat weten dat de bevoegde gemeentediensten het dossier nu aan het onderzoeken zijn. “Binnenkort start een openbaar onderzoek en nadien zullen we als gemeente adviezen bij verschillende instanties inwinnen. In april zullen we ons als college over de aanvraag buigen. We vinden het zelf belangrijk dat het ziekenhuis eindelijk kan verbouwen. Het MS Center is al zestig jaar gevestigd in Melsbroek en dat willen we zo houden.”

In het vernieuwde ziekenhuis daalt het aantal kamers van 120 naar 104, maar alle kamers zullen een badkamer hebben. Daarnaast bouwt Z.org Kortenberg een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 bewoners en komen er ook 18 assistentiewoningen op de site. Tot slot komt er een ondergrondse parking met 182 plaatsen. De totale kostprijs van het nieuwe ziekenhuis bedraagt 36 miljoen euro zonder BTW. De bouw van het psychiatrisch verzorgingstehuis is niet in die kosten gerekend.