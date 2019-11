Defensie bouwt grootste vliegtuighangar ooit in Melsbroek, want opvolger van C130 past niet in huidige loods Nieuw onderhoudsgebouw voor nieuwe toestellen heeft oppervlakte van twee voetbalvelden Robby Dierickx

13 november 2019

17u48 0 Steenokkerzeel Vanaf volgend jaar worden de afgeleefde C130’s van het Belgisch leger systematisch vervangen door de Airbus A400M. Dat toestel is echter een pak groter dan zijn voorganger. Te groot zelfs voor de huidige onderhoudsloodsen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Daarom start Defensie in maart met de bouw van de grootste vliegtuighangar ooit. Een huzarenstukje, klinkt het.

In de loop van volgend jaar – negentien jaar nadat de toenmalige regering-Verhofstadt in 2001 het licht op groen zette – krijgt ons land haar eerste van zeven nieuwe transportvliegtuigen voor Defensie. De Airbus A400M is de vervanger van de afgeleefde C130, waarmee ons leger al bijna vijftig jaar vliegt en waarvan er momenteel nog acht in gebruik zijn. Tegen 2023 zou België haar zeven A400M-toestellen ontvangen moeten hebben. De nieuwe toestellen worden – samen met één exemplaar van het leger van het Groothertogdom Luxemburg – op de militaire luchthaven van Melsbroek gestald. De A400M is echter niet alleen sneller en krachtiger, maar is ook een pak groter dan zijn voorganger. Zo heeft de nieuwe Airbus een lengte van 45,10 meter, terwijl de C130 slechts 29,80 meter lang is. De spanwijdte van het nieuwe toestel bedraagt 42,40 meter, twee meter breder dan het huidige transportvliegtuig van Defensie. Met een hoogte van 14,70 meter is de A400M tot slot ook drie meter hoger dan de C130. Aangezien de huidige transportvliegtuigen van Defensie maar net in de onderhoudsloodsen passen, zijn de gebouwen te klein om het onderhoud van de imposante A400M-toestellen in uit te kunnen voeren.

Omdat Defensie haar nieuwe vloot vanuit Melsbroek wil blijven exploiteren, wordt gekozen voor een volledig nieuwe vliegtuighanger langs de Haachtsesteenweg. Die zal 13.875 vierkante meter – ofwel ruim twee voetbalvelden – groot zijn. Het gebouw komt op een braakliggend terrein naast het pand van de luchtsteun van de federale politie, waar de helikopters gestald staan. De eerste steen wordt in maart gelegd. De nieuwe hangar zal ook twee verdiepingen kantoorruimte, opslagruimte, ateliers en een refter met terras tellen.

Moderne werkgever

“Concreet stelt de nieuwe loods het straks mogelijk om een gelijktijdig onderhoud aan drie A400M-toestellen uit te voeren”, weet kolonel-vlieger Frank Vandenbussche van de 15de Wing Luchttransport. “Met onze nieuwe transportvliegtuigen en de nieuwe werkomgeving willen we ons profileren als een moderne werkgever, wat de attractiviteit van een job bij de Luchtmacht moet verhogen.”

Volgens opdrachtnemer Democo wordt de bouw een waar huzarenstukje. “Zo moeten we drie hangardeuren van elk 57 op 18 meter plaatsen”, zegt Thomas Bijnens. “De gehele dakconstructie met een overspanning van zo’n 75 op 185 meter wordt alleen op de kolommen aan de buitenzijden van de loods bevestigd. Het gebouw is met andere woorden één van de meest uitdagende werken die we op ons conto mogen schrijven.”

Proefdraaien C130

Als alles volgens plan verloopt, zullen de eerste A400M-toestellen in het voorjaar van 2021 onderhouden kunnen worden in de nieuwe loods. Voor de inwoners van Melsbroek werd woensdagavond een infomarkt georganiseerd. Daar konden ze de plannen inkijken en konden ze ook vragen over het project stellen. “Deze veranderingen zullen een positieve impact op ons dorp hebben”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Zo komt het gebouw op de plaats waar de motoren van de C130 momenteel proefdraaien. Dat proefdraaien zorgt regelmatig voor geluidshinder bij onze inwoners. Dankzij het nieuwe gebouw wordt een geluidsbuffer gevormd. Tijdens de bouw zal er mogelijk wel wat hinder zijn, maar die zal tot een minimum beperkt worden.”

De totale kostprijs van de grootste vliegtuighangar die Defensie ooit bouwde, bedraagt 49,6 miljoen euro. De loodsen waarin de C130’s momenteel nog onderhouden worden, worden op termijn afgebroken en vervangen door een parking voor de A400M-toestellen en een nieuw polyvalent gebouw.