Defensie bouwt grootste vliegtuighangar ooit in Melsbroek: Loods wordt twee voetbalvelden groot Margo Koekoekx

24 augustus 2020

17u49 0 Steenokkerzeel Defensie bouwt haar grootste vliegtuighangar ooit. Zelfs het installeren van de poorten zal al een huzarenstukje worden dat twaalf weken in beslag neemt. De hangar wordt twee voetbalvelden groot en is noodzakelijk om het onderhoud te kunnen doen aan de nieuwe vliegtuigen. De afmetingen van de A400M’s zijn dermate groot.

De plannen liggen al even klaar. De eerste spadesteek daarentegen ging maandag in de grond. Minister voor Defensie Philippe Goffin (MR) was daar maar wat graag bij. Voor burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon gaan Melsbroek en de 15de Wing hand in hand. “De militaire luchthaven heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in ons dorpsgebeuren. Na meer dan 40 jaar dienst, verdwijnt nu de C-130 vloot. Dat zal een positieve impact op ons dorp hebben. We zijn tevreden dat Defensie gehoor heeft gegeven aan de verzuchtingen van buurtbewoners.” Daarmee doelt hij uiteraard op de acht nieuwe A400M’sm waarvan één Luxemburgs toestel.

Minder hinder

De nieuwe toestellen maken minder lawaai en het aantal vluchten zal dalen. “Concreet biedt de nieuwe loods straks plaats voor een gelijktijdig onderhoud aan drie A400M-toestellen. Daarvoor is in totaal 13.621 m² ruimte voorzien. Verder komen er ook nieuwe kantoren (1.200 m²), een logistieke zone (3.500 m²), verschillende opslag- en werkplaatsen (3.000 m²) en parkeerplaatsen. Dit alles zal ons in staat stellen om onze militaire én humanitaire operaties vlot en efficiënt uit te voeren”, klinkt het trots bij Generaal-majoor Frederic Goetynck, divisiechef Communicatie en Infrastructuur.

De bouwkost van de loods bedraagt 49,6 miljoen euro. De hangar zal half 2021 klaar staan om de A400M’s te onderhouden.