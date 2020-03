De Versmarkt is jaar lang de ‘Vriendelijkste Handelaar’ van Steenokkerzeel Robby Dierickx

02 maart 2020

Buurtwinkel De Versmarkt langs de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel mag zich een jaar lang de ‘Vriendelijkste Handelaar’ van het dorp noemen. Uitbaters Isabelle en Werner kregen de trofee van Handelsgids onlangs overhandigd van burgemeester Kurt Ryon en schepen van Economie Jelle Mombaerts (beiden Klaver/N-VA). Klanten kunnen niet alleen in de winkel zelf op zoek naar hun benodigdheden, want Isabelle en Werner leveren ook gratis aan huis.