Dans en sportvereniging RheAxion is twee maal wereldkampioen in Sport & Fitness Aerobics SZM

13 oktober 2019

18u04 28 Steenokkerzeel Op de Wereldkampioenschap Sport & Fitness Aerobics in Leiden streden de atleten van Rheaxion in Steenokkerzeel van donderdag tot zaterdag mee. Ze konden voor het eerst twee gouden medailles terug meenemen naar huis. Hiermee zetten ze België wederom op de wereldkaart met haar topatleten.

Sport Aerobics is een sportdiscipline waarbij, op een muzikale choreografie van ongeveer 2 minuten, High Intensity bewegingen gecombineerd worden met kracht en lenigheid elementen. Er zijn maar een beperkt aantal atleten in België die deze zware en gedisciplineerde sport zowel fysiek als mentaal aankunnen. RheAxion vzw heeft zich mede hierin gespecialiseerd, met de huidige trotse resultaten tot gevolg.

Atleten van over de hele wereld toonden hun beste choreografieën, lenigheid en kracht om de jury te overtuigen van hun plaats binnen de Aerobics wereld. Landen als Frankrijk, Polen, Italië, Zuid-Afrika, Tsjechië, Rusland, Zwitserland, Australië, België en meer verzamelden zich in Leiden op dit Wereldkampioenschap. Onze Belgische RheAxion atleten uit Steenokkerzeel hadden een zware strijd tegen deze andere iconische ‘Sport Aerobics’- landen.

Tijdens het WK zelf zijn er drie rondes per discipline, preliminarys, semi-finals en als laatste gaan de beste 6 naar de finales. “Het niveau was heel hoog dit jaar en de strijd des te zwaarder om de gouden medaille,” aldus RheAxion. In 2017 behaalde het Team ‘Recharged’ reeds brons op het WK in de categorie Fitness Teams Adults Grande Aerobic en in 2018 behaalden ze de zilveren medaille.

Op zaterdagavond, 12 oktober, behaalde de ploeg de felbegeerde gouden wereldtitel. Al 7 jaar werkt dit team aan hun ultieme doel en zijn ze een voorbeeld van doorzettingsvermogen. Jeremy Delmotte, eveneens lid van het ‘Recharged’ Fitness Team deed een waardevolle comeback. Na een pauze van twee jaar, behaalde hij eveneens de hoogste titel binnen de categorie Solo Adults Men en mag zich dus vanaf heden terecht Wereldkampioen binnen de hoogste categorie noemen. Jeremy behaalde reeds in het verleden de wereldtitel in de Junioren categorie.

Het Adults trio ‘Showmen’, Evie De Schepper, Chenoa Koekoeckx en Stien Edlund veroverden ook een prachtige bronzen medaille op dit kampioenschap. Kathia D’Hossche behaalde een zilveren medaille en mag zich dus vice-wereldkampioen noemen binnen de categorie Solo Women Master.