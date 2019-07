Danièle en Jean-Claude vieren gouden bruiloft RDK

01 juli 2019

09u38 1

Danièle Milet en Jean-Claude Peters hebben onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd op het gemeentehuis van Steenokkerzeel. De twee gaven elkaar hun jawoord op 3 mei 1969 in Eupen. Nadien kregen ze twee kinderen.

Jean-Claude was professioneel actief als ingenieur in de sector van de elektronica. Niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland en Frankrijk. Zijn vrouw stond voor de klas. Tegenwoordig doet ze nog regelmatig aan kantklossen, terwijl haar man graag gaat wandelen en af en toe op de fiets springt.