Coronavirus dwarsboomt 20ste editie

grote rommelmarkt in Humelgem Robby Dierickx

22 april 2020

12u07 0 Steenokkerzeel De Reuzerommelmarkt en tweedehandsbeurs van Humelgem was dit jaar aan haar twintigste editie toe, maar door het coronavirus wordt het evenement op 14 juni afgelast.

De rommelmarkt lokt jaarlijks 500 standhouders en ruim 5.000 bezoekers naar het gehucht van Steenokkerzeel, maar kan door de maatregelen rond het coronavirus dit jaar niet doorgaan. “We waren aan de twintigste editie toe, waardoor we wat extra’s zoals straattheater gepland hadden”, zegt medeorganisator Kurt Ryon, de ook burgemeester van Steenokkerzeel is. “Daardoor bestond de kans dat er nog wat meer volk dan de voorbije jaren naar Humelgem zou afzakken. Het zou te zot zijn om midden juni ruim 5.000 mensen naar het gehucht te lokken. Daarom hebben we beslist om de twintigste editie naar volgend jaar te verplaatsen en er dan een echte feesteditie van te maken.”

Door de onduidelijkheid over de eventuele versoepeling van de maatregelen was het de voorbije weken nog niet mogelijk om een standplaats te reserveren. Omdat er steeds meer vragen van kandidaat-standhouders kwamen en de onduidelijkheid bleef, hakte de organisatie de knoop dinsdag door om het evenement af te gelasten.