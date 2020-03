Chiro Splinter moet ‘kipkesdag’ annuleren, dus brengen leden 470 bestellingen aan huis Robby Dierickx

16 maart 2020

13u47 0 Steenokkerzeel Een financiële domper voor Chiro Splinter in Melsbroek. Door het coronavirus moest de jeugdbeweging afgelopen weekend haar feestweekend annuleren. Daardoor viel ook de ‘kipkesdag’ in het water. Om toch wat inkomsten te genereren, gingen de leden zondag van deur tot deur om in totaal 470 bestellingen – kip, ribbetjes en vol-au-vent - te verkopen.

Al lang keken de leden van Chiro Splinter Melsbroek uit naar het feestweekend van de jeugdbeweging. Op de agenda stonden onder meer een quiz, een après-skiparty en de kipkesdag. “Maar donderdag vernamen we dat het hele feestweekend in het water zou vallen door het coronavirus”, zegt Rani Cooremans, één van de hoofdleiders. “Aangezien we de opbrengst van dat weekend zouden gebruiken voor onze werking, dreigde dus een financiële kater. Om toch nog wat inkomsten te genereren, besloten we onze kipkesdag in een andere vorm te gieten en de bestellingen van deur tot deur brengen.”

Samen met de kookploeg konden de leden maar liefst 470 bestellingen klaarmaken en vervolgens aan huis leveren. “We hebben dan wel de inkomsten van twee dagen van het feestweekend verloren, toch konden we onze kipkesdag op die manier wat redden”, aldus nog Cooremans.